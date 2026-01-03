Украина и США согласовали военный документ из четырех разделов: Гнатов раскрыл детали

По его словам, документ был наработан в рамках двусторонней работы на уровне генеральных штабов Украины и США. Он состоит из четырех разделов и четырех приложений.

В документе детально прописаны механизмы поддержки Украины и Вооруженных сил, в частности вопросы обеспечения, восстановления и модернизации украинской армии.

Отдельное внимание уделено контролю за соблюдением договоренностей, а также действиям сторон в случае выявления нарушений.

"Это двусторонние договоры. Сейчас точно такая же работа проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность "коалиции решительных", - отметил он.