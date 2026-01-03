RU

Украина и США согласовали военный документ из четырех разделов: Гнатов раскрыл детали

Фото: в Киеве стартовали переговоры по мирному плану (t.me/umerov_rustem)
Автор: Наталья Кава, Елена Чернякова

Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали важный военный документ, относительно будущей поддержки ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов по результатам работы с европейскими партнерами в Киеве.

По его словам, документ был наработан в рамках двусторонней работы на уровне генеральных штабов Украины и США. Он состоит из четырех разделов и четырех приложений.

В документе детально прописаны механизмы поддержки Украины и Вооруженных сил, в частности вопросы обеспечения, восстановления и модернизации украинской армии.

Отдельное внимание уделено контролю за соблюдением договоренностей, а также действиям сторон в случае выявления нарушений.

"Это двусторонние договоры. Сейчас точно такая же работа проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность "коалиции решительных", - отметил он.

 

 

Встреча советников из США и Европы

В конце года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит встречу на уровне советников с участием США и европейских государств, которая может состояться уже в январе. По словам главы государства, подготовка к ней началась после его разговора с президентом США Дональдом Трампом, а также консультаций с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими международными партнерами.

Кроме этого, на 6 января во Франции запланирована встреча лидеров так называемой "коалиции решительных", во время которой стороны должны согласовать свой вклад в систему гарантий безопасности для Украины.

Между тем сегодня в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран. Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, первый этап переговоров посвящен обсуждению рамочных документов, в частности гарантий безопасности для Украины, подходов к формированию мирного плана и согласованию дальнейших совместных шагов с партнерами.

Он подчеркнул, что работа направлена на наработку реалистичных решений, основанных на общей ответственности Украины и европейских союзников.

