В Україні планують зустріч радників зі США та Європи вже в січні, - Зеленський

Понеділок 29 грудня 2025 11:22
UA EN RU
В Україні планують зустріч радників зі США та Європи вже в січні, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україні планують провести зустріч на рівні радників зі США та Європи, яка може відбутися вже в січні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів.

"Ми розробляли порядок дій нашу стратегію крок за кроком і що ми хочемо доопрацювати і погодити з партнерами. Передусім ми хочемо зараз зустріч на рівні радників найближчі дні, - сказав президент.

Як зазначив глава держави, секретар РНБО Рустем Умєров уже координується з партнерами, і Київ робить усе, щоб переговори вперше відбулися в Україні.

Після цього, за його словами, на рівні радників будуть підготовлені всі необхідні документи, а потім відбудуться зустрічі на рівні лідерів Європи в рамках так званої "коаліції рішучих".

"Ця зустріч буде, я почав її обговорювати одразу після зустрічі з Трампом (президент США - ред.). Я вже з'єднався з Макроном (президент Франції - ред.), кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації і буде така зустріч", - додав Зеленський.

Президент уточнив, що після погодження документів на рівні лідерів буде підготовлена зустріч Трампа з європейськими лідерами.

"І ми всі налаштовані серйозно, щоб всі ці зустрічі, про які я сказав, відбулися в січні", - наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що у разі позитивного розвитку подій можлива зустріч з представниками Росії в одному з відповідних форматів. "Ми ще раз підкреслюємо - ми готові на відповідні формати, про які ми вчора говорили", – підсумував глава держави.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, вчора, 28 грудня Зеленський прибув до Флориди, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у приватній резиденції в Мар-а-Лаго. Їх переговори відбуваються на тлі активних контактів щодо мирного плану для України.

Перед візитом до США президент Зеленський обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану.

Після розмови з Трампом український президент запропонував їм знову зібратися, щоб обговорити напрацьовані домовленості й узгодити гарантії безпеки США та Європи.

Також стало відомо, що Зеленський матиме ще одну розмову з Трампом. Вона відбудеться 29 грудня.

Все що відомо про зустріч лідерів у США та що їй передувало, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Мирні переговори Війна в Україні
