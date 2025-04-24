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Україна та США не підпишуть угоду про надра цього тижня: Марченко назвав причину

Четвер 24 квітня 2025 21:10
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Україна та США не підпишуть угоду про надра цього тижня: Марченко назвав причину Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та США досягли прогресу щодо угоди про видобуток корисних копалин, але цього тижня угода не буде укладена.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Був досягнутий прогрес, і зараз наші команди працюють дуже тісно разом. Є ще деякі питання, які ми обговорюємо", - сказав Марченко.

За його словами, міністр фінансів США Скотт Бессент хоче, щоб питання заморожених російських активів стало частиною більш широких дискусій.

Угода про надра

Нагадаємо, Україна та США вже кілька місяців обговорюють угоду про корисні копалини. У її рамках планується створити інвестиційний фонд. Він буде наповнюватися за рахунок продажу українських корисних копалин.

18 квітня Україна та США підписали меморандум щодо угоди про українські корисні копалини. Документ засвідчує, зокрема, намір фіналізувати й укласти договір.

Нещодавно президент США Дональд Трамп допускав, що Україна і США можуть підписати таку угоду вже 24 квітня.

Сьогодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США хочуть швидко підписати з Україною угоду про корисні копалини. Технічні переговори між країнами тривають.

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