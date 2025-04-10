Україна та США обговорять угоду про надра у Вашингтоні: Стефанішина розкрила дату

Завтра, 11 квітня, Україна та Сполучені Штати Америки (США) у Вашингтоні проведуть технічні консультації щодо угоди про корисні копалини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину під час пресконференції у Брюсселі.
За словами Стефанішиної, технічні консультації пройдуть за участю команд Міністерств юстиції та економіки України.
"Я не в змозі розглядати якісь деталі, тому що зустріч буде тільки завтра, але я зможу прокоментувати завтра", - заявила вона.
Зокрема наголосила, що ніщо в майбутній угоді не може бути предметом переговорів з Україною, що здатне "підірвати чинні зобов'язання, які має Київ, в тому числі фінансові, в рамках європейської програми макрофінансової допомоги Україні з боку МВФ".
У лютому Київ та Вашингтон почали обговорювати угоду про рідкісноземельні метали. Перший варіант документа так й не був підписаний.
Нещодавно ж Штати передали Україні новий проєкт угоди. Також сторони провели технічну онлайн-зустріч щодо документа.
Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, нещодавно заявив, що Україна відправить до США технічну групу для переговорів з американськими партнерами.
Голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга відзначив, що Україна вже виробила свою позицію щодо угоди зі США.
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