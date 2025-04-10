Україна та США обговорять угоду про надра у Вашингтоні: Стефанішина розкрила дату

За словами Стефанішиної, технічні консультації пройдуть за участю команд Міністерств юстиції та економіки України.

"Я не в змозі розглядати якісь деталі, тому що зустріч буде тільки завтра, але я зможу прокоментувати завтра", - заявила вона.

Зокрема наголосила, що ніщо в майбутній угоді не може бути предметом переговорів з Україною, що здатне "підірвати чинні зобов'язання, які має Київ, в тому числі фінансові, в рамках європейської програми макрофінансової допомоги Україні з боку МВФ".