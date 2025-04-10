Украина и США обсудят соглашение о недрах в Вашингтоне: Стефанишина раскрыла дату

Соглашение о полезных ископаемых

В феврале Киев и Вашингтон начали обсуждать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вариант документа так и не был подписан.

Недавно же Штаты передали Украине новый проект соглашения. Также стороны провели техническую онлайн-встречу по документу.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, недавно заявил, что Украина отправит в США техническую группу для переговоров с американскими партнерами.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США.

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