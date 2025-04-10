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Украина и США обсудят соглашение о недрах в Вашингтоне: Стефанишина раскрыла дату

Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 11 апреля, Украина и Соединенные Штаты Америки (США) в Вашингтоне проведут технические консультации по соглашению о полезных ископаемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Стефанишиной, технические консультации пройдут при участии команд Министерств юстиции и экономики Украины.

"Я не в состоянии рассматривать какие-то детали, потому что встреча будет только завтра, но я смогу прокомментировать завтра", - заявила она.

В частности подчеркнула, что ничто в будущем соглашении не может быть предметом переговоров с Украиной, что способно "подорвать действующие обязательства, которые имеет Киев, в том числе финансовые, в рамках европейской программы макрофинансовой помощи Украине со стороны МВФ".

 

Соглашение о полезных ископаемых

В феврале Киев и Вашингтон начали обсуждать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вариант документа так и не был подписан.

Недавно же Штаты передали Украине новый проект соглашения. Также стороны провели техническую онлайн-встречу по документу.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, недавно заявил, что Украина отправит в США техническую группу для переговоров с американскими партнерами.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США.

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