Україна та США координують мирні кроки: Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом

Україна та Сполучені Штати скоординували подальші кроки напередодні переговорів у Стамбулі та на випадок зриву мирного процесу з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.
Очільник українського МЗС 14 травня провів у турецькій Анталії зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом.
Метою діалогу була спроба розділити з президентом Володимиром Зеленським бачення подальших мирних зусиль та "скоординувати позиції впродовж цього критичного тижня".
Сибіга повідомив, що під час зустрічі сторони "детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами".
Глава МЗС підтвердив тверду і послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа і "подякував Сполученим Штатам за їхню участь".
"Ми готові розвивати нашу співпрацю у конструктивний та взаємовигідний спосіб. Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва має зрозуміти, що відмова від миру має свою ціну", - зазначив Сибіга.
У середу, 14 травня, в Анталії розпочалася неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув до Анталії для переговорів з партнерами України. Там він планує обговорити із західними партнерами досягнення справедливого миру в Україні.
В рамках візиту, Сибіга вже обговорив з турецьким колегою Фіданом позиції напередодні переговорів України та Росії в Стамбулі.
Мирні переговори запропонував провести 15 травня у Стамбулі російський диктатор Володимир Путін.
Президент України Володимир Зеленський погодився відвідати переговори, щоб не ображати президента США Дональда Трампа.
Натомість сам російський диктатор не буде присутній на переговорах і прислав своїх делегатів.
За інформацією ЗМІ, Трамп також не планує брати участь у нових стамбульських перемовинах.
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