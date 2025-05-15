Україна та США координують мирні кроки: Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом

Візит Сибіги до Туреччини

У середу, 14 травня, в Анталії розпочалася неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув до Анталії для переговорів з партнерами України. Там він планує обговорити із західними партнерами досягнення справедливого миру в Україні.

В рамках візиту, Сибіга вже обговорив з турецьким колегою Фіданом позиції напередодні переговорів України та Росії в Стамбулі.

Мирні переговори запропонував провести 15 травня у Стамбулі російський диктатор Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський погодився відвідати переговори , щоб не ображати президента США Дональда Трампа.

Натомість сам російський диктатор не буде присутній на переговорах і прислав своїх делегатів.

За інформацією ЗМІ, Трамп також не планує брати участь у нових стамбульських перемовинах.

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