Визит Сибиги в Турцию

В среду, 14 мая, в Анталии началась неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Министр иностранных дел Андрей Сибига прибыл в Анталию для переговоров с партнерами Украины. Там он планирует обсудить с западными партнерами достижения справедливого мира в Украине.

В рамках визита, Сибига уже обсудил с турецким коллегой Фиданом позиции накануне переговоров Украины и России в Стамбуле.

Стамбульские переговоры

Мирные переговоры в Стамбуле предложил провести 15 мая российский диктатор Владимир Путин, после отказа установить на фронте 30-дневное перемирие по требованию Киева и европейских партнеров - стран "Коалиции решительных".

Президент Украины Владимир Зеленский согласился принять в них участие , чтобы поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа.

Однако сам российский диктатор не будет присутствовать на переговорах и прислал своих делегатов.

По информации СМИ, Трамп также не планирует участвовать в новых стамбульских переговорах. От США в них должен принять участие госсекретарь Марко Рубио.

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