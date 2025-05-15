Трамп не відвідає переговори України та Росії в Стамбулі, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп не буде присутнім на переговорах України та Росії в Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зазначається, що президент Трамп не має наміру їхати до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах, повідомив американський чиновник в інтерв'ю агентству Reuters.
Президент США припустив, що може бути присутнім на переговорах у Стамбулі, які, за словами президента України Володимира Зеленського, він відвідає, але лише за умови, що Володимир Путін також буде присутній.
Однак, схоже, російський президент відхилив цю пропозицію, адже його прізвище відсутнє у списку делегатів, які вирушають до Туреччини.
Переговори у Стамбулі
Після завершення "перемир'я" з 8 по 11 травня, яке в односторонньому порядку оголосив російський диктатор Володимир Путін, Україна та лідери країн-членів "Коаліції рішучих" висунули до Москви вимогу вже з 12 травня запровадити "режим тиші" на 30 днів. У разі відмови, країни ЄС пригрозили Росії новими санкціями.
Однак Путін відмовився від цієї ідеї та запропонував провести 15 травня у Стамбулі мирні переговори. Туреччина підтримала ідею та погодилася зіграти роль посередника.
Президент Володимир Зеленський погодився відвідати Стамбул, щоб не ображати президента США Дональда Трампа.
Раніше Трамп не виключав особистої присутності на переговорах. Однак за останньою інформацією, від США у перемовинах братиме участь держсекретар США Марко Рубіо.
Зеленський проаналізує склад російської делегації, щоб підготуватися до діалогу.
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