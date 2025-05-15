ua en ru
Чт, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп не відвідає переговори України та Росії в Стамбулі, - ЗМІ

Четвер 15 травня 2025 00:07
UA EN RU
Трамп не відвідає переговори України та Росії в Стамбулі, - ЗМІ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп не буде присутнім на переговорах України та Росії в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що президент Трамп не має наміру їхати до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах, повідомив американський чиновник в інтерв'ю агентству Reuters.

Президент США припустив, що може бути присутнім на переговорах у Стамбулі, які, за словами президента України Володимира Зеленського, він відвідає, але лише за умови, що Володимир Путін також буде присутній.

Однак, схоже, російський президент відхилив цю пропозицію, адже його прізвище відсутнє у списку делегатів, які вирушають до Туреччини.

Переговори у Стамбулі

Після завершення "перемир'я" з 8 по 11 травня, яке в односторонньому порядку оголосив російський диктатор Володимир Путін, Україна та лідери країн-членів "Коаліції рішучих" висунули до Москви вимогу вже з 12 травня запровадити "режим тиші" на 30 днів. У разі відмови, країни ЄС пригрозили Росії новими санкціями.

Однак Путін відмовився від цієї ідеї та запропонував провести 15 травня у Стамбулі мирні переговори. Туреччина підтримала ідею та погодилася зіграти роль посередника.

Президент Володимир Зеленський погодився відвідати Стамбул, щоб не ображати президента США Дональда Трампа.

Раніше Трамп не виключав особистої присутності на переговорах. Однак за останньою інформацією, від США у перемовинах братиме участь держсекретар США Марко Рубіо.

Зеленський проаналізує склад російської делегації, щоб підготуватися до діалогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стамбул
NEWS
Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині
Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я