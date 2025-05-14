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Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: Сибіга поговорив із головою МЗС Туреччини

Анталія, Середа 14 травня 2025 17:07
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Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: Сибіга поговорив із головою МЗС Туреччини Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга та голова МЗС Туреччини Хакан Фідан (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Сторони, зокрема, обговорили потенційні переговори України та Росії у Стамбулі.

Як передає РБК-Україна, заяву Сибіги наводить Міністерство закордонних справ України в Telegram.

Сибіга зазначив, що подякував Фідану за запрошення до Туреччини. Український міністр поінформував колегу про останні події на полі бою та в дипломатії.

За словами очільника МЗС України, "епіцентр світової дипломатії" нині перебуває в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль.

"Я підтвердив прихильність України до миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також нашу пропозицію про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і Росією. Путін має припинити відкидати припинення вогню й уникати зустрічей із президентом Зеленським", - додав Сибіга.

Він уточнив, що обговорив із главою МЗС Туреччини шляхи просування змістовного мирного процесу.

"Я вдячний своєму колезі за підтримку і цінні поради", - наголосив український міністр.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, 11 травня Росія запропонувала Україні провести переговори в Стамбулі в четвер, 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що переговори необхідно провести на найвищому рівні - відразу між ним і російським диктатором Володимиром Путіним.

Росія поки що "тримає в таємниці" склад своєї делегації. Тому невідомо, чи поїде до Стамбула Путін.

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