Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни, - Зеленський

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни Росії проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
"Перед цією координаційною розмовою ми узгодили спільні п'ять принципів. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов", - сказав Зеленський.
За його словами, спочатку має бути припинення вогню та дійсно надійні гарантії безпеки.
"Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України", - додав президент.
Він зазначив, що мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію.
"Санкції повинні бути й повинні бути посилені, якщо Росія не погодить на припинення вогню в Алясці. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпні без участі президента України Володимира Зеленського в Європі висловили стурбованість, що там вирішиться доля України та європейської безпеки.
Тому європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США.
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп розповів, що хоче домовитися з Путіним про припинення вогню в Україні.
Зеленський також розкрив деталі розмови з Трампом і європейськими лідерами.