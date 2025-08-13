UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"Перед цією координаційною розмовою ми узгодили спільні п'ять принципів. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов", - сказав Зеленський.

За його словами, спочатку має бути припинення вогню та дійсно надійні гарантії безпеки.

"Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України", - додав президент.

Він зазначив, що мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію.

"Санкції повинні бути й повинні бути посилені, якщо Росія не погодить на припинення вогню в Алясці. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали", - наголосив Зеленський.

Розмова Зеленського, Трампа та європейських лідерів

Нагадаємо, перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпні без участі президента України Володимира Зеленського в Європі висловили стурбованість, що там вирішиться доля України та європейської безпеки.

Тому європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп розповів, що хоче домовитися з Путіним про припинення вогню в Україні.

Зеленський також розкрив деталі розмови з Трампом і європейськими лідерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЄвросоюзДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні