Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни, - Зеленський

"Перед цією координаційною розмовою ми узгодили спільні п'ять принципів. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов", - сказав Зеленський.

За його словами, спочатку має бути припинення вогню та дійсно надійні гарантії безпеки.

"Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України", - додав президент.

Він зазначив, що мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію.

"Санкції повинні бути й повинні бути посилені, якщо Росія не погодить на припинення вогню в Алясці. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали", - наголосив Зеленський.