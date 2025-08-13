Украина и союзники согласовали 5 общих принципов по завершению войны, - Зеленский

"Перед этим координационным разговором мы согласовали общие пять принципов. Именно это формат переговоров. Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат разговоров", - сказал Зеленский.

По его словам, сначала должно быть прекращение огня и действительно надежные гарантии безопасности.

"Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать. Также среди согласованных принципов Россия не может иметь права вето относительно европейской и натовской перспективы Украины", - добавил президент.

Он отметил, что мирные переговоры следует сочетать с надлежащим давлением на Россию.

"Санкции должны быть и должны быть усилены, если Россия не согласится на прекращение огня в Аляске. Это эффективные принципы, важно, чтобы они сработали", - подчеркнул Зеленский.