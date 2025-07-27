Україна та Словенія досягли нової домовленості: про що йдеться

За словами Кулеби, він провів переговори з міністром фінансів Словенії Клеменом Боштянчичем.

"У фокусі розмови – розвиток співпраці у відновленні та підтримці громад, залучення словенського бізнесу до українських проєктів та посилення технічної взаємодії між інституціями обох держав", - повідомив Кулеба.

За його словами, Словенія є послідовним партнером України, яка надає фінансову допомогу та безпосередню участь у низці проєктів - від гуманітарного розмінування до відновлення інфраструктури.

Він пояснив, що ця держава вже реалізує ініціативи в Харківській, Житомирській та Миколаївській областях. Йдеться про відновлення, будівництво реабілітаційних центрів та інших медичних закладів.

"Домовились про нові проєкти у сферах водопостачання, енергоефективності та комунальної інфраструктури для прифронтових регіонів. А також про участь словенських компаній у реконструкції пошкодженого житла, розвитку зеленої енергетики та управлінні відходами", - додав Кулеба.