Україна та Словенія досягли нової домовленості: про що йдеться

Україна та Словенія досягли нової домовленості щодо відновлення приофронтових регіонів.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.
За словами Кулеби, він провів переговори з міністром фінансів Словенії Клеменом Боштянчичем.
"У фокусі розмови – розвиток співпраці у відновленні та підтримці громад, залучення словенського бізнесу до українських проєктів та посилення технічної взаємодії між інституціями обох держав", - повідомив Кулеба.
За його словами, Словенія є послідовним партнером України, яка надає фінансову допомогу та безпосередню участь у низці проєктів - від гуманітарного розмінування до відновлення інфраструктури.
Він пояснив, що ця держава вже реалізує ініціативи в Харківській, Житомирській та Миколаївській областях. Йдеться про відновлення, будівництво реабілітаційних центрів та інших медичних закладів.
"Домовились про нові проєкти у сферах водопостачання, енергоефективності та комунальної інфраструктури для прифронтових регіонів. А також про участь словенських компаній у реконструкції пошкодженого житла, розвитку зеленої енергетики та управлінні відходами", - додав Кулеба.
Нагадаємо, Словенія приєдналася до чеської ініціативи щодо спільних закупівель великокаліберних боєприпасів за межами Євросоюзу для України. Любляна виділила мільйон євро.
У 2024 році Словенія передала Україні 26 бойових броньованих машин (ББМ), 3 бойові машини піхоти (БМП) і нову партію безпілотників.
Також Україна підписала угоду про гарантії безпеки зі Словенією.
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