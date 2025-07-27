Украина и Словения достигли новой договоренности: о чем речь

По словам Кулебы, он провел переговоры с министром финансов Словении Клеменом Боштянчичем.

"В фокусе разговора - развитие сотрудничества в восстановлении и поддержке общин, привлечение словенского бизнеса к украинским проектам и усиление технического взаимодействия между институтами обоих государств", - сообщил Кулеба.

По его словам, Словения является последовательным партнером Украины, которая предоставляет финансовую помощь и непосредственное участие в ряде проектов - от гуманитарного разминирования до восстановления инфраструктуры.

Он пояснил, что это государство уже реализует инициативы в Харьковской, Житомирской и Николаевской областях. Речь идет о восстановлении, строительстве реабилитационных центров и других медицинских учреждений.

"Договорились о новых проектах в сферах водоснабжения, энергоэффективности и коммунальной инфраструктуры для прифронтовых регионов. А также об участии словенских компаний в реконструкции поврежденного жилья, развитии зеленой энергетики и управлении отходами", - добавил Кулеба.