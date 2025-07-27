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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина и Словения достигли новой договоренности: о чем речь

Фото: Украина и Словения договорились о восстановлении регионов (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Мария Рагуткина

Украина и Словения достигли новой договоренности относительно восстановления приофронтовых регионов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

По словам Кулебы, он провел переговоры с министром финансов Словении Клеменом Боштянчичем.

"В фокусе разговора - развитие сотрудничества в восстановлении и поддержке общин, привлечение словенского бизнеса к украинским проектам и усиление технического взаимодействия между институтами обоих государств", - сообщил Кулеба.

По его словам, Словения является последовательным партнером Украины, которая предоставляет финансовую помощь и непосредственное участие в ряде проектов - от гуманитарного разминирования до восстановления инфраструктуры.

Он пояснил, что это государство уже реализует инициативы в Харьковской, Житомирской и Николаевской областях. Речь идет о восстановлении, строительстве реабилитационных центров и других медицинских учреждений.

"Договорились о новых проектах в сферах водоснабжения, энергоэффективности и коммунальной инфраструктуры для прифронтовых регионов. А также об участии словенских компаний в реконструкции поврежденного жилья, развитии зеленой энергетики и управлении отходами", - добавил Кулеба.

Помощь Словении Украине

Напомним, Словения присоединилась к чешской инициативе по совместным закупкам крупнокалиберных боеприпасов за пределами Евросоюза для Украины. Любляна выделила миллион евро.

В 2024 году Словения передала Украине 26 боевых бронированных машин (ББМ), 3 боевые машины пехоты (БМП) и новую партию беспилотников.

Также Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности со Словенией.

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