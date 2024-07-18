ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією

Четвер 18 липня 2024 17:08
UA EN RU
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією Фото: президент України Володимир Зеленський (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів сталося у британському місті Вудсток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Угода із Чехією

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою.

Значну частину угоди присвячено співпраці у військово-технічній сфері, включаючи боєприпаси, виробництво зброї, дрони та важку техніку. Чехія допомагатиме з постачанням артилерійських снарядів та створюватиме спільні підприємства.

Країни продовжать щорічну підготовку близько 4 тисяч українських захисників у межах Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM).

У невійськовій сфері Чехія співпрацюватиме з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення та сталого розвитку, а також відкриє у Дніпрі дипломатичне представництво. Чехія надаватиме гуманітарну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців.

Чехія підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Угода зі Словаччиною

Крім того, Зеленський підписав безпекову угоду з прем’єром Словенії Робертом Голобом.

Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги і має намір зберегти цей рівень підтримки протягом десятирічного строку дії Угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги (EUMAM) і співпрацюватиме у пошуку джерел фінансування для проєктів української оборонної промисловості.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та програму "Зерно з України".

В угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки, контррозвідки та гуманітарного розмінування. Документ також закріплює всебічну підтримку Словенією майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Угоди щодо гарантій безпеки

Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод. Зокрема, з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.

11 липня угоду про гарантії безпеки було укладено з Люксембургом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Словения Гарантії безпеки Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне