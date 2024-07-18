Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією

Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів сталося у британському місті Вудсток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Угода із Чехією

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою.

Значну частину угоди присвячено співпраці у військово-технічній сфері, включаючи боєприпаси, виробництво зброї, дрони та важку техніку. Чехія допомагатиме з постачанням артилерійських снарядів та створюватиме спільні підприємства.

Країни продовжать щорічну підготовку близько 4 тисяч українських захисників у межах Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM).

У невійськовій сфері Чехія співпрацюватиме з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення та сталого розвитку, а також відкриє у Дніпрі дипломатичне представництво. Чехія надаватиме гуманітарну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців.

Чехія підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Угода зі Словаччиною

Крім того, Зеленський підписав безпекову угоду з прем’єром Словенії Робертом Голобом.

Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги і має намір зберегти цей рівень підтримки протягом десятирічного строку дії Угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги (EUMAM) і співпрацюватиме у пошуку джерел фінансування для проєктів української оборонної промисловості.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та програму "Зерно з України".

В угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки, контррозвідки та гуманітарного розмінування. Документ також закріплює всебічну підтримку Словенією майбутнього членства України в ЄС і НАТО.