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Словенія передала Україні десятки одиниць військової техніки і нову партію дронів, - ЗМІ

П'ятниця 14 червня 2024 01:13
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Словенія передала Україні десятки одиниць військової техніки і нову партію дронів, - ЗМІ Ілюстративне фото: Словенія передала Україні військову допомогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Словенія в рамках оборонної допомоги передала Україні 26 бойових броньованих машин (ББМ), 3 бойові машини піхоти (БМП) та нову партію безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24UR.

За даними словенського видання, під час паузи в наданні Україні пакетів підтримки з боку США через обговорення законопроектів у Сенаті, та на тлі "снарядного голоду" в ЗСУ "Словенія не зволікала".

Так, пише 24UR, їх редакції стало відомо "неофіційно", що за цей час країна відправила в Україну 26 ББМ, 3 БМП, а також нову партію БПлА.

"За нашою інформацією, словенські танки M-55S, броньовані машини-амфібії BVP M80A, Humvee та зенітні установки Zastava M55 югославського виробництва також оснащені "новою" бронетехнікою та безпілотниками", - йдеться в публікації.

Також повідомляється, що українській стороні вже було поставлено до 35 безпілотників, і також - нова партія дронів. Крім того, з боку Словаччини було направлено 20 BOV калібру 12,7 міліметрів, 6 BOV 3х20 міліметрів і додатково 3 БМП.

Довідка: BOV - бойова броньовану машина. Техніка підходить для будь-яких погодних умов, для їзди по дорогах з твердим покриттям і по складній місцевості. Оснащена кулеметом і додатковими сітками. Використовувалася, зокрема, під час заворушень і війни в Словенії, Хорватії та під час заворушень у Косово. Також BOV досі використовується в Сербії, Боснії і Герцоговині, та Хорватії.

Словенія передала Україні ББМ BOV (фото: 24ur.com)

"Враховуючи свій розмір, Словенія надала Україні величезну військову, гуманітарну та грошову допомогу. Окрім більш важкого озброєння, вона також постачала військову допомогу у вигляді автоматів, амуніції та шоломів", - пише видання 24UR.

Додамо, нещодавно Словенія долучилася до чеської ініціативи щодо спільних закупівель великокаліберних боєприпасів за межами Євросоюзу для України. Так, для цієї мети Любляна виділила мільйон євро, і такі дані підтвердили в Міністерстві оборони країни.

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