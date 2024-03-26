Словенія підтримала ініціативу Чехії по закупівлі боєприпасів для України

Словенія вирішила допомогти Україні та долучилася до ініціативи Чехії з пошуку та закупівлі артилерійських боєприпасів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Однак він не вказав, яку суму внесе Словенія для закупівлі снарядів.

Раніше ЗМІ Словенії повідомляли, що країна могла виділити 1 млн євро на ці потреби.

А глава МЗС Австрії Александр Шалленберг сказав, що країна не долучиться до плану Чехії із закупівлі снарядів через свій військовий нейтралітет.

Снаряди для України

Нагадаємо, снаряди зараз є однією з головних потреб українських захисників, оскільки їх використання дозволяє стримати наступ російських окупантів.

Минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можна передати Україні поза країнами Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування.

Низка країн Заходу вже оголосила про те, що приєднуються до ініціативи Чехії. Вони виділили на закупівлю снарядів кошти.

Нещодавно прем'єр України Денис Шмигаль заявив про те, що перші поставки боєприпасів нашим захисникам очікують у квітні.

А сьогодні Ліпавський сказав, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.