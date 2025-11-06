Україна та Швеція працюють над пришвидшенням постачання Gripen, - Шмигаль

Шмигаль нагадав, що у жовтні президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали домовленості, які відкривають шлях до передачі Україні винищувачів Gripen.

Сьогодні під час візиту у Швецію український міністр відвідав офіс компанії Saab, яка виробляє Gripen. Обговорили з керівництвом концерну можливі напрями технічного співробітництва та подальші кроки постачання літаків в Україну.

Шмигаль зазначив, що сучасні літаки Gripen суттєво посилять бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ та сприятимуть реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО.

"Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в ПС ЗС України, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба", - наголосив глава Міноборони.

Фото: Шмигаль відвідав офіс компанії Saab, яка виробляє Gripen (t.me/Denys_Smyhal)