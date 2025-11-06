Украина и Швеция работают над ускорением поставок Gripen, - Шмыгаль

Шмыгаль напомнил, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали договоренности, которые открывают путь к передаче Украине истребителей Gripen.

Сегодня во время визита в Швецию украинский министр посетил офис компании Saab, которая производит Gripen. Обсудили с руководством концерна возможные направления технического сотрудничества и дальнейшие шаги поставки самолетов в Украину.

Шмыгаль отметил, что современные самолеты Gripen существенно усилят боевые возможности Воздушных сил ВСУ и будут способствовать реализации Дорожной карты развития авиации по стандартам НАТО.

"Продолжаем работать над ускорением процесса их передачи и интеграции в ВС ВС Украины, чтобы уже в следующем году самолеты Gripen стали на защиту украинского неба", - подчеркнул глава Минобороны.

Фото: Шмыгаль посетил офис компании Saab, которая производит Gripen (t.me/Denys_Smyhal)