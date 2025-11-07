ua en ru
Україна та Швеція домовилися щодо локалізації виробництва Gripen, - Шмигаль

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 17:24
Україна та Швеція домовилися щодо локалізації виробництва Gripen, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, міністр оборони України (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна досягла домовленостей зі Швецією щодо локалізації виробництва винищувачів Saab JAS 39 Gripen на своїй території, починаючи з 2033 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час брифінгу.

"Вчора (6 листопада, - ред.) був підписаний відповідний меморандум між одною з українських компаній і компанією SAAB про майбутню локалізацію Gripen в Україні", - зазначив Шмигаль.

За його словами, з 2033 року виробництво винищувачів буде значно локалізовано на території України. Передбачається охоплення широкого спектру робіт - від великовузлової збірки до окремих деталей.

Шмигаль сказав, що Україна та міністерство оборони Швеції "детально відпрацювали" домовленості, зокрема щодо постачання 150 винищувачів Gripen класу ЕКО.

Український президент Володимир Зеленський зауважив, що комунікація щодо термінів постачання цих винищувачів буде обмеженою до моменту, поки не будуть підготовлені всі документи та вирішено питання фінансування. Він також наголосив, що пріоритетом для ЗСУ є авіація.

За словами українського лідера, імовірними джерелами фінансування постачання Gripen є заморожені активи Росії та двосторонні документи з партнерами.

Gripen для України

Нагадаємо, шведський прем'єр Ульф Крістерссон нещодавно повідомив, що Київ та Стокгольм домовилися про велику оборонну угоду. Згідно з нею, Швеція продасть Україні до 150 винищувачів Saab JAS 39 Gripen E протягом наступних 15 років.

Вже у жовтні цього року стало відомо, що Україна отримає від Швеції перші винищувачі Gripen через три роки.

РБК-Україна раніше писало, що Швеція може допомогти Україні з оплатою угоди на постачання 150 винищувачів Gripen. Йдеться про кілька варіантів, які допоможуть з фінансуванням угоди.

