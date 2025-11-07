ua en ru
Украина и Швеция договорились о локализации производства Gripen, - Шмыгаль

Украина, Пятница 07 ноября 2025 17:24
Украина и Швеция договорились о локализации производства Gripen, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина достигла договоренностей со Швецией по локализации производства истребителей Saab JAS 39 Gripen на своей территории, начиная с 2033 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время брифинга.

"Вчера (6 ноября, - ред.) был подписан соответствующий меморандум между одной из украинских компаний и компанией SAAB о будущей локализации Gripen в Украине", - отметил Шмыгаль.

По его словам, с 2033 года производство истребителей будет значительно локализовано на территории Украины. Предполагается охват широкого спектра работ - от крупноузловой сборки до отдельных деталей.

Шмыгаль сказал, что Украина и министерство обороны Швеции "детально отработали" договоренности, в частности о поставке 150 истребителей Gripen класса ЭКО.

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что коммуникация по срокам поставки этих истребителей будет ограниченной до момента, пока не будут подготовлены все документы и решен вопрос финансирования. Он также отметил, что приоритетом для ВСУ является авиация.

По словам украинского лидера, вероятными источниками финансирования поставок Gripen являются замороженные активы России и двусторонние документы с партнерами.

Gripen для Украины

Напомним, шведский премьер Ульф Кристерссон недавно сообщил, что Киев и Стокгольм договорились о большом оборонном соглашении. Согласно ему, Швеция продаст Украине до 150 истребителей Saab JAS 39 Gripen E в течение следующих 15 лет.

Уже в октябре этого года стало известно, что Украина получит от Швеции первые истребители Gripen через три года.

РБК-Украина ранее писало, что Швеция может помочь Украине с оплатой сделки на поставку 150 истребителей Gripen. Речь идет о нескольких вариантах, которые помогут с финансированием сделки.

