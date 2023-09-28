Україна та Румунія проведуть спільне засідання урядів: Бухарест назвав терміни

Глава уряду Румунії анонсував "міністерський" візит до України. Під час поїздки планується спільне засідання з українськими колегами.

"Наступного місяця у мене буде спільна зустріч з Україною, і я поїду до Києва з кількома міністрами, щоб закрити якомога більше напрямків співпраці, які ми маємо з Україною", - сказав він.

Також, за словами Чолаку, Україна пообіцяла відмовитися від використання поняття "молдовська мова". Як зазначив прем'єр, Румунія та Україна ведуть обговорення щодо питання імпорту українського зерна та іншої сількогосподарської продукції.

"Ми ведемо чесний діалог з прем'єр-міністром України, і ми знайшли найкращі рішення, щоб не вплинути на фермерів і щоб Україна могла транспортувати своє зерно", - додав Чолаку.

Зернова суперечка

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

У Польщі своєю чергою зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання" та постачання зброї. Проте Україна категорично засуджує рішення трьох країн ЄС.