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Украина и Румыния проведут совместное заседание правительств: Бухарест назвал сроки

Фото: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительства Украины и Румынии проведут совместное заседание. По предварительной информации, оно состоится в октябре.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Глава правительства Румынии анонсировал "министерский" визит в Украину. В ходе поездки планируется совместное заседание с украинскими коллегами.

"На следующий месяц у меня будет совместная встреча с Украиной, и я поеду в Киев с несколькими министрами, чтобы закрыть как можно больше направлений сотрудничества, которые у нас есть с Украиной", - сказал он.

Также, по словам Чолаку, Украина пообещала отказаться от использования понятия "молдавский язык". Как отметил премьер, Румыния и Украина ведут обсуждение по вопросу импорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

"Мы ведем честный диалог с премьер-министром Украины, и мы нашли лучшие решения, чтобы не повлиять на фермеров и чтобы Украина могла транспортировать свое зерно", - добавил Чолаку.

Зерновой спор

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

В Польше в свою очередь сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса" и поставок оружия. Однако Украина категорически осуждает решение трех стран ЕС.

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Румыния