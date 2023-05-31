Україна та Росія не схвалили план МАГАТЕ щодо захисту ЗАЕС, - Reuters

Як зазначається, Гроссі протягом кількох місяців намагався напрацювати угоду щодо зменшення ризику ядерної аварії внаслідок воєнних дій.

П’ять принципів МАГАТЕ включали заборону нападу на або з ЗАЕС, а також заборону розміщення важкого озброєння, такого як реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи та боєприпаси, а також танки чи військовий персонал.

Також Гроссі закликав до того, щоб електростанція залишалася доступною та безпечною та щоб всі її основні системи були захищені від атак або диверсій.

До того ж керівник ядерної служби ООН назвав ситуацію в Запоріжжі "надзвичайно крихкою та небезпечною" та додав, що військова діяльність триває в регіоні й цілком може суттєво посилитися найближчим часом.

Хоча Росія заявила, що зробить усе можливе, щоб захистити електростанцію, яку вона окупувала вже понад рік, країна-агресор не взяла на себе чітких зобов’язань дотримуватися п’яти принципів глави МАГАТЕ.

"Пропозиції пана Гроссі щодо забезпечення безпеки Запорізької АЕС узгоджуються з тими заходами, які ми вже тривалий час реалізуємо", - заявив посол Росії в ООН Василь Небензя.

Своєю чергою посол України при ООН Сергій Кислиця заявив, що ці принципи потрібно доповнити вимогою повної демілітаризацією та деокупацією станції.

Принципи МАГАТЕ щодо захисту ЗАЕС від аварії

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що існує п'ять принципів, яких треба дотримуватись для убезпечення ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Більшість з них спрямована росіянам, які мають контроль над станцією.

Він нагадав, що через російську окупацію станції вже неодноразово складались небезпечні ситуації. Так, ЗАЕС сім разів переходила на аварійне живлення - "останню межу перед аварією".

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупація росіянами ЗАЕС триває вже понад рік. За цей час вони неодноразово обстрілювали станцію, при цьому, звинувачуючи Україну. Через це ЗАЕС декілька разів залишалась без зовнішнього живлення.

Окрім цього, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС. Ворог може здійснити імітацію удару по об'єктах станції, щоб звинуватити в цьому Україну.

Для цього росіяни можуть вдарити безпосередньо по території ЗАЕС та оголосити про аварійний витік радіоактивних речовин.

27 травня в ГУР повідомили, що окупанти почали втілювати провокацію із хімічною зброєю в Запорізькій області з метою зриву контрнаступальних дій ЗСУ.

Також зазначимо, що попри заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів Росія продовжує створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Окупанти використовують енергоблоки як матеріально-технічне та військове базування.