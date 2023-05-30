Глава МАГАТЕ озвучив принципи, які допоможуть убезпечити ЗАЕС від аварії

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що існує шість принципів, яких треба дотримуватись для убезпечення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гроссі в Раді безпеки ООН.

Він нагадав, що через російську окупацію станції вже неодноразово складались небезпечні ситуації. Так, ЗАЕС сім разів переходила на аварійне живлення - "останню межу перед аварією".

"Нам пощастило, що ядерної аварії ще не сталося. Як я сказав на Раді керуючих МАГАТЕ у березні, ми кидаємо кістки, і якщо так триватиме, то одного разу наш успіх закінчиться", - сказав він.

Гроссі додав, що визначив шість принципів, дотримання яких допоможе забезпечити ядерну безпеку та захист на ЗАЕС. Більшість з них спрямована росіянам, які мають контроль над станцією.

Яких принципів треба дотримуватись

﻿﻿﻿Не повинно бути будь-яких нападів з боку або проти станції, зокрема проти реакторів, сховищ відпрацьованого палива, іншої критичної інфраструктури або персоналу; ﻿﻿﻿ЗАЕС не слід використовувати як сховище або базу для важкого озброєння (тобто реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, танків) або військового персоналу, який може бути використаний для нападу з АЕС; Електропостачання заводу за межами підприємства не повинно бути під загрозою. З цією метою слід докласти всіх зусиль, щоб забезпечити постійну доступність і безпеку зовнішнього живлення; ﻿﻿﻿Усі конструкції, системи та компоненти, необхідні для безпечної та захищеної експлуатації ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або диверсій; ﻿﻿﻿Не можна вживати жодних дій, які підривають ці принципи. Експерти МАГАТЕ на місці, а саме Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі, звітуватимуть Генеральному директору МАГАТЕ про дотримання цих принципів. Генеральний директор публічно звітуватиме про будь-які порушення цих принципів.

Окупація Запорізької АЕС

Окупація росіянами ЗАЕС триває вже більше року. За цей час вони неодноразово обстрілювали станцію, при цьому, звинувачуючи Україну. Через це ЗАЕС декілька разів залишалась без зовнішнього живлення, про що згадував Гроссі.

Крім цього, окупанти використовують ЗАЕС для створення провокацій. Наприклад, нещодавно ГУР МО повідомляло, що вони планували зробити імітацію удару по об'єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів, звинувативши в цьому Україну.

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