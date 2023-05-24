РФ продовжує мілітаризацію ЗАЕС. Використовує енергоблоки як військові бази, - ГУР

Попри заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів Росія продовжує мілітаризацію Запорізької АЕС. Росіяни використовують територію енергоблоків в якості військових баз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

Як пише ГУР, сьогодні територія енергоблоків №1, 2 й 4 фактично використовуються в якості логістичної та військової бази.

"На цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки", - пише пресслужба.

Зазначається, що окупанти проводять ротацію під час комендантської години в Енергодарі, а усі вантажівки затентовані. Також є інформація, що в транспорті можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка.

Співробітників чергових змін, які проводять огляд енергоблоків, не допускають на контрольовану територію.

"Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані. Дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій під час яких ЗАЕС відключалась від енергоживлення", - додає ГУР.

Фото: РФ продовжує мілітаризацію ЗАЕС. Використовує енергоблоки як військові бази (t.me/DIUkraine)

Окупація Запорізької АЕС

Російські окупанти захопили контроль над ЗАЕС 4 березня 2022 року під час битви за Енергодар. Після цього ворог почав активно мінувати територію довкола станції й використовувати її в якості військової бази, розмістивши на ній солдатів, озброєння та техніку. Роботу ЗАЕС контролює російський "Росатом". Водночас на території станції продовжує працювати український персонал.

Через діяльність Росії електроживлення станції періодично переривається, що ставить під загрозу охолодження ядерних реакторів.

Повне знеструмлення станції 22 травня

Внаслідок нічної атаки росіян станція нещодавно була повністю знеструмлена. Як відзначили тоді в МАГАТЕ, ситуація на ЗАЕС була надзвичайно вразлива, а в "Енергоатомі" попередили про ризик аварії з радіаційними наслідками для всього світу.

На щастя енергетикам пізніше вдалось відновити лінію електропередачі й повернути живлення.