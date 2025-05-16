Україна та Росія розпочали переговори в Стамбулі

Переговори України та Росії у Туреччині

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін запропонував поновити переговори з Україною в Стамбулі 15 травня, проте відмовився від пропозиції Заходу щодо 30-денного припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі, однак Росія відправила на переговори лише свою делегацію.

Спочатку перемовини між Києвом і Москвою мали відбутися 15 травня, але їх перенесли на наступний день - 16 травня.

Сьогодні у Стамбулі спершу пройшла зустріч у форматі Україна-США-Туреччина, після чого були заплановані переговори за участі України й Росії. Докладніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

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