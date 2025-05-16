RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле

Фото: Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская и российская делегации начали переговоры. В начале встречи также присутствовали представители Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

Стоит добавить, что в составе российской делегации:

  • Мединский Владимир Ростиславич - помощник Путина (глава делегации);
  • Галузин Михаил Юрьевич - заместитель министра иностранных дел России;
  • Костюков Игорь Валерьевич - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ;
  • Фомин Александр Васильевич - заместитель министра обороны РФ.

Членами украинской делегации, которую возглавляет глава Министерства обороны Рустем Умеров, являются:

  • первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;
  • заместитель председателя СБУ Александр Поклад;
  • первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;
  • заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;
  • заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;
  • заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев; заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;
  • начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий;
  • старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;
  • офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;
  • советник главы Офиса президента Александр Бевз.

Как сообщали источники РБК-Украина, переговоры между Украиной и Россией вероятно будут проходить без посредников, поскольку российская сторона выступила против присутствия представителей США и Турции.

Переговоры Украины и России в Турции

Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, однако отказался от предложения Запада по 30-дневному прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече, однако Россия отправила на переговоры только свою делегацию.

Сначала переговоры между Киевом и Москвой должны были состояться 15 мая, но их перенесли на следующий день - 16 мая.

Сегодня в Стамбуле сначала прошла встреча в формате Украина-США-Турция, после чего были запланированы переговоры с участием Украины и России. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеПереговоры в Турции