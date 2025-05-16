Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле

Украинская и российская делегации начали переговоры. В начале встречи также присутствовали представители Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".
Стоит добавить, что в составе российской делегации:
Членами украинской делегации, которую возглавляет глава Министерства обороны Рустем Умеров, являются:
Как сообщали источники РБК-Украина, переговоры между Украиной и Россией вероятно будут проходить без посредников, поскольку российская сторона выступила против присутствия представителей США и Турции.
Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, однако отказался от предложения Запада по 30-дневному прекращению огня.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече, однако Россия отправила на переговоры только свою делегацию.
Сначала переговоры между Киевом и Москвой должны были состояться 15 мая, но их перенесли на следующий день - 16 мая.
Сегодня в Стамбуле сначала прошла встреча в формате Украина-США-Турция, после чего были запланированы переговоры с участием Украины и России. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
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