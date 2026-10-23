Україна та Росія провели новий обмін полоненими - вперше за два місяці

Що відомо про новий обмін

Додому повернулися ще 270 українців.

"270 наших людей вдома. Дуже важливий результат", - написав Зеленський.

За його словами, серед них: нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Більшість звільнених - воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Багатьох незаконно засудили в Росії.

"Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року", - повідомив Зеленський.

Подробиці обміну

Як зазначив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, сьогодні з російської неволі визволено 261 українського військовослужбовця. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину 9 цивільних.

"Це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня", - йдеться в заяві.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, а також рятувальник ДСНС.

Більша частина визволених сьогодні захисників потрапила у полон у 2022-му році, зокрема під час оборони Маріуполя.

Пʼятеро з них пережили теракт в Оленівці у сумнозвісному бараці "200". Ще девʼятеро – важкохворі.

Загалом на батьківщину повертаються військовослужбовці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямку, а також оборонці ЧАЕС.

Серед звільнених сьогодні - 38 офіцерів. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.

Значна частина визволених сьогодні Оборонців зазнала кримінального переслідування з боку країни-агресорки та всупереч міжнародному праву під вигаданими звинуваченнями була засуджена до різноманітних термінів за ґратами, зокрема й до довічного ув’язнення.

Попередній обмін

Зазначимо, що востаннє повноцінний обмін проходив 19 серпня, коли додому повернулися 103 українські захисники із ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Таким чином, між двома обмінами минуло понад два місяці. Водночас 24 серпня відбувся окремий спеціальний етап, у межах якого через Білорусь в Україну повернулися 10 українських воїнів, які вважалися зниклими безвісти.