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Відбувся 77-й обмін полоненими між Україною та РФ: кого повернули додому

13:28 19.08.2026 Ср
2 хв
Скільки українців вдалось повернути з ворожого полону?
aimg Олена Чупровська
Відбувся 77-й обмін полоненими між Україною та РФ: кого повернули додому Фото: між Україною та Росією відбувся обмін полоненими (Getty Images)
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Україна та Росія провела обмін полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Згідно з інформацією, з російського полону повернулося 103 українці. В обмін Україна повернула Росії 103 полонених російських військових.

"Сьогодні 103 українські воїни повертаються додому з російського полону. Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії", - заявив президент.

Серед звільнених також є воїни, які захищали Україну на таких напрямках:

  • Маріуполь;
  • Донецький;
  • Луганський;
  • Харківський;
  • Запорізький;
  • Херсонський;
  • Дніпровський;
  • Сумський.

Оновлено. У Координаційному штабі додали, що наймолодшому визволеному сьогодні Захисник народився у 2000-му році. Вік найстаршого - 59 років.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео перших коментарів звільнених з полону.

Чоловікам не віриться, що вони вже на рідній землі. Зі сльозами на очах вони телефонують рідним, щоб повідомити про повернення додому.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Росії почали "відгодовувати" полонених перед обміном, щоб приховати реальні умови утримання. Це також один із елементів тортур, кажуть звільнені з полону українські військові та цивільні.

Нещодавно Росія запустила нову інформаційну атаку, яка стосується теми обмінів військовополонених. Представники Росії опублікували списки полонених українців, які Київ нібито відмовився повертати з полону.

На це омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче повернути усіх своїх громадян без виключення.

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