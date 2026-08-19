Відбувся 77-й обмін полоненими між Україною та РФ: кого повернули додому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Згідно з інформацією, з російського полону повернулося 103 українці. В обмін Україна повернула Росії 103 полонених російських військових.

"Сьогодні 103 українські воїни повертаються додому з російського полону. Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії", - заявив президент.

Серед звільнених також є воїни, які захищали Україну на таких напрямках:

Маріуполь;

Донецький;

Луганський;

Харківський;

Запорізький;

Херсонський;

Дніпровський;

Сумський.

Оновлено. У Координаційному штабі додали, що наймолодшому визволеному сьогодні Захисник народився у 2000-му році. Вік найстаршого - 59 років.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео перших коментарів звільнених з полону.

Чоловікам не віриться, що вони вже на рідній землі. Зі сльозами на очах вони телефонують рідним, щоб повідомити про повернення додому.