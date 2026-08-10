Росія готує інформаційну провокацію з українськими полоненими, - ЦПД

Росія готує нову інформаційну кампанію про військовополонених, намагаючись переконати західну аудиторію у нібито кращому ставленні до українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За його словами, для реалізації цієї кампанії Росія вже виділила ресурси на відповідні медійні заходи. Зокрема, українських полонених переміщують у комфортніші умови, щоб зняти пропагандистські сюжети.

Очікується, що підготовлені матеріали поширюватимуться, зокрема, на західну аудиторію. Таким чином у РФ хочуть сформувати вигідне для себе уявлення про поводження з українськими військовополоненими.

Крім того, Росія планує використовувати росіян, які повернулися з українського полону. Їх можуть залучати для поширення неправдивих заяв про нібито неналежні умови утримання в Україні.

"Пропаганда та брехня залишаються інструментами у війні та дискредитації", - наголосив Коваленко.

Водночас Україна неодноразово публічно показувала умови утримання російських військовополонених, зокрема харчування та побут. Попри це, у РФ, за словами керівника ЦПД, продовжуватимуть спроби поширювати неправдиву інформацію та спотворювати реальну картину.