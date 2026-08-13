У РФ "відгодовують" полонених перед обміном, щоб приховати реальні умови утримання
У Росії є спеціальні камери, у яких "відгодовують" українських полонених, яких готують на обмін, щоб створити "картинку" дотримання правил утримання військовополонених.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів керівник Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених Андрій Пастернак на пресконференції в "Укрінформі".
"Знають всі, хто дотичний до перемовин на обмін, що ворог, знаючи, кого буде віддавати, це стосується і цивільних, приводить (цих полонених - ред.) в нормальну форму процесом так званого відгодування", - сказав Пастернак.
За його словами, ця інформація надходить від звільнених українських оборонців та від цивільних, яких повернули з полону.
"Це також один із елементів тортур - знущання, коли одних не годують спеціально, а інших відгодовують для того, щоб він більш-менш мав нормальний вигляд", - зазначив представник СБУ.
Він додав, що на всіх зустрічах перемовна група наголошує ворогу, що українські полонені, яких ми забираємо, і російські військовополонені, яких Україна передає, суттєво відрізняються.
"Наші всі дуже-дуже худі. Одиниці, які плюс-мінус в нормальному фізичному стані. Їхні ж військовополонені, яких ми віддаємо на обмін, всі дійсно відгодовані", - додав Пастернак.
За його словами, є певний графік харчування, є міжнародні інституції, МКЧХ, ООН, які постійно перевіряють місця утримання, дивляться, щоб Україна дотримувалася міжнародного гуманітарного права.
Маніпуляції РФ щодо обміну полоненими
Нагадаємо, Росія готує нову інформаційну кампанію про військовополонених, намагаючись сформувати у західної аудиторії уявлення про нібито гуманне ставлення до українців.
Також країна-агресорка розпочала медійну кампанію з дискредитації України. Представники РФ опублікували списки полонених, яких Україна нібито "відмовляється забирати".
Окрім того, повідомлялося, що Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених.