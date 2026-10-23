Украина и Россия провели новый обмен пленными - впервые за два месяца

Что известно о новом обмене

Домой вернулись еще 270 украинцев.

"270 наших людей дома. Очень важный результат", - написал Зеленский.

По его словам, среди них: нацгвардейцы, в частности, воины Азова, пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

Большинство уволенных - воины, защищавшие Украину в Мариуполе. Также возвращаются защитники из Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений. Многих незаконно осудили в России.

"Среди возвращающихся пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Еленовке в июле 2022 года", - сообщил Зеленский.

Подробности обмена

Как отметил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сегодня из российской неволи освобожден 261 украинский военнослужащий. Отдельно также удалось вернуть на Родину 9 гражданских.

"Это третий этап комбинированного обмена пленными, начавшийся 19 августа", - говорится в заявлении.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШУ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, а также спасатель ГСЧС.

Большая часть освобожденных сегодня защитников попала в плен в 2022 году, в том числе во время обороны Мариуполя.

Пятеро из них пережили теракт в Еленовке в печально известном бараке "200". Еще девять - тяжелобольные.

В общей сложности на родину возвращаются военнослужащие, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлении, а также защитники ЧАЭС.

Среди освобожденных сегодня - 38 офицеров. Также среди военнослужащих есть те, кто был порабощен в 2018 и 2020 годах.

Значительная часть освобожденных сегодня Защитников подверглась уголовному преследованию со стороны страны-агрессора и вопреки международному праву под вымышленными обвинениями была приговорена к различным срокам за решеткой, в том числе и к пожизненному заключению.

Исторический обмен

Как отметил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, сегодняшний обмен исторический, поскольку удалось вернуть наибольшее количество осужденных военных: 86 осужденных и одного защитника в отношении которого врагом велось уголовное преследование.

По словам Лубинца, самому молодому уволенному - 24 года, самому старшему - 63 года.

У одного из возвращенных есть день рождения завтра - он отпразднует его на родной земле. Защитнику исполнится 60 лет.

Предыдущий обмен

Отметим, что последний раз полноценный обмен проходил 19 августа, когда домой вернулись 103 украинских защитника из ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Таким образом, между двумя обменами прошло более двух месяцев. В то же время 24 августа состоялся отдельный специальный этап, в рамках которого через Беларусь в Украину вернулись 10 украинских воинов, считавшихся пропавшими без вести.