Україна та Росія провели 72-й обмін полоненими: кого повернули додому

Обміни полоненими між Україною та Росією

Нагадаємо, що перший обмін полоненими у 2026 році відбувся 5 лютого. Тоді додому повернулися 157 українців - 150 військових і 7 цивільних.

Серед звільнених були військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ і Повітряних Сил, а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби. Додому повернулися як солдати і сержанти, так і офіцери.

Вони обороняли країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському та київському напрямках. Більшість звільнених потрапили в полон під час оборони Маріуполя. Також повернувся військовослужбовець Нацгвардії, якого захопили під час окупації ЧАЕС.

139 звільнених перебували в російському полоні з 2022 року. Під час цього обміну вдалося повернути і тих українців, яких у РФ незаконно засудили.

Це був перший обмін за майже п’ять місяців. Його провели після тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ в Абу-Дабі (ОАЕ). До цього, як зазначалося, Росія близько пів року блокувала домовленості щодо повернення українських військових і цивільних.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія наразі утримує до семи тисяч українських полонених. Після перемовин у Женеві він також заявив про можливість нового обміну найближчим часом.

Голова Офісу президента Кирило Буданов висловлював сподівання, що наступний обмін може бути масштабнішим, ніж той, що відбувся 5 лютого.