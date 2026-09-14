Україна та Росія погодились не бити по енергетиці, - Трамп

"Україна погодилася не наносити удари по об’єктах російської енергетики. Росія погодилася вчинити так само", - зазначив він.

Трамп також додав, що зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між Україною та країною-агресоркою, а не Іраном.

Нагадаємо, 13 вересня Дональд Трамп заявив, що українські удари по російських НПЗ нібито сприяють зростанню цін на пальне. У зв’язку з цим він закликав президента України Володимира Зеленського припинити такі атаки.

Раніше Трамп також закликав Київ відмовитися від ударів по російській інфраструктурі, стверджуючи, що такі атаки можуть призвести до глобального дефіциту дизельного палива. На його думку, Україні варто змінити тактику.

Зазначимо, сьогодні речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі позитивно сприйняли заклик Трампа щодо припинення українських ударів по російських НПЗ.