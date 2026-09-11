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Мінус 30% від довоєнного рівня: Росії прогнозують падіння нафтопереробки на 1,5 року

17:37 11.09.2026 Пт
2 хв
У серпні російські НПЗ зазнали найбільшої кількості ударів від початку війни
aimg Валерій Ульяненко
Мінус 30% від довоєнного рівня: Росії прогнозують падіння нафтопереробки на 1,5 року Фото: ураження російського НПЗ (росЗМІ)
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Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки російської нафти на найближчі 1,5 року до 4 млн барелів на добу. Це на 30% менше, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Російська нафтопереробна галузь продовжує занепадати через системні та точні удари українських дронів. Систематичні атаки у поєднанні з фрагментарним ремонтом створюють кумулятивний негативний ефект для всієї енергосистеми РФ.

"Є ризик, що навіть ця обережна оцінка може недооцінювати проблеми, з якими стикається російський нафтопереробний комплекс. Збільшення термінів постачання запасних частин та наближення холодної погоди можуть посилити навантаження на російську систему", - зазначає агентство.

У серпні російські нафтопереробні заводи зазнали щонайменше 22 ударів, що стало найвищим місячним показником від початку повномасштабної війни.

"Українці застосовують кілька хвиль безпілотників проти окремих об'єктів, перевантажуючи захисні мережі та засоби ППО. Влучання також видається більш точним", - йдеться у звіті.

Дрони все частіше вражають установки вторинної переробки на російських НПЗ, заміна або запуск яких може тривати близько 6-8 місяців. Водночас міжнародні санкції проти російської енергетики обмежують доступ до запасного обладнання, що ще більше ускладнює відновлювальні роботи.

Нагадаємо, українські дрони в ніч на 8 вересня вдарили по Саратовському НПЗ у Росії. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу.

Зазначимо, перед цим, 7 вересня, під ударом опинився Рязанський НПЗ. Крім того, в той самий час українські дрони вдарили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні й Татарстані.

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