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Украина и Россия согласились не бить по энергетике, - Трамп

18:16 14.09.2026 Пн
2 мин
Президент США снова упомянул о ценах на дизель
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Украина и Россия согласились не наносить удары по объектам энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

"Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить так же", - отметил он.

Трамп также добавил, что рост мировых цен на дизельное топливо обусловлен преимущественно войной между Украиной и страной-агрессором, а не Ираном.

Напомним, 13 сентября Дональд Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ якобы способствуют росту цен на топливо. В этой связи он призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить такие атаки.

Ранее Трамп также призвал Киев отказаться от ударов по российской инфраструктуре, утверждая, что такие атаки могут привести к глобальному дефициту дизельного топлива. По его мнению, Украине следует изменить тактику.

Отметим, сегодня спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно восприняли призыв Трампа по прекращению украинских ударов по российским НПЗ.

РБК-Украина писало, что в августе российские НПЗ пережили самую масштабную волну атак с начала войны. На фоне систематических ударов по критической инфраструктуре аналитики прогнозируют продолжительное сокращение объемов российской нефтепереработки.

В частности, Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки российской нефти на ближайшие 1,5 года до 4 млн баррелей в сутки. Это примерно на 30% меньше показателей, зафиксированных до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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