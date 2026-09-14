Украина и Россия согласились не бить по энергетике, - Трамп

"Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить так же", - отметил он.

Трамп также добавил, что рост мировых цен на дизельное топливо обусловлен преимущественно войной между Украиной и страной-агрессором, а не Ираном.

Напомним, 13 сентября Дональд Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ якобы способствуют росту цен на топливо. В этой связи он призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить такие атаки.

Ранее Трамп также призвал Киев отказаться от ударов по российской инфраструктуре, утверждая, что такие атаки могут привести к глобальному дефициту дизельного топлива. По его мнению, Украине следует изменить тактику.

Отметим, сегодня спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно восприняли призыв Трампа по прекращению украинских ударов по российским НПЗ.