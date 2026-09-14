Украина и Россия согласились не бить по энергетике, - Трамп

Украина и Россия согласились не наносить удары по объектам энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
"Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить так же", - отметил он.
Трамп также добавил, что рост мировых цен на дизельное топливо обусловлен преимущественно войной между Украиной и страной-агрессором, а не Ираном.
Напомним, 13 сентября Дональд Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ якобы способствуют росту цен на топливо. В этой связи он призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить такие атаки.
Ранее Трамп также призвал Киев отказаться от ударов по российской инфраструктуре, утверждая, что такие атаки могут привести к глобальному дефициту дизельного топлива. По его мнению, Украине следует изменить тактику.
Отметим, сегодня спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно восприняли призыв Трампа по прекращению украинских ударов по российским НПЗ.
РБК-Украина писало, что в августе российские НПЗ пережили самую масштабную волну атак с начала войны. На фоне систематических ударов по критической инфраструктуре аналитики прогнозируют продолжительное сокращение объемов российской нефтепереработки.
В частности, Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки российской нефти на ближайшие 1,5 года до 4 млн баррелей в сутки. Это примерно на 30% меньше показателей, зафиксированных до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.