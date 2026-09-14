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У Путіна зробили заяву про заклик Трампа до Зеленського не атакувати НПЗ

14:58 14.09.2026 Пн
2 хв
Пєсков промовчав у відповідь на питання про дзеркальні обіцянки
aimg Валерій Ульяненко
У Путіна зробили заяву про заклик Трампа до Зеленського не атакувати НПЗ Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
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У Кремлі схвально віднеслися до заклику президента США Дональда Трампа щодо припинення ударів Україною по НПЗ країни-агресорки.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Интерфакс".

За його словами, російська сторона підтримує заклики до України щодо утримання від атак на підприємства з виробництва дизельного палива.

"Безумовно, можна лише вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі", - сказав Пєсков.

Водночас речник диктатор відмовився відповідати на запитання, чи утримається сама Росія від ударів по українській економічній інфраструктурі у разі згоди Києва на заклик Трампа.

Нагадаємо, 13 вересня президент США заявив, що удари України по російських НПЗ нібито призводять до зростання цін на пальне. За його словами, саме тому він закликав Володимира Зеленського припинити такі атаки.

Раніше Трамп заявляв, що Україна має відмовитися від ударів по російській інфраструктурі, оскільки вони нібито можуть спричинити глобальний дефіцит дизельного палива. Американський президент вважає, що Києву варто змінити тактику.

Зазначимо, що в серпні російські НПЗ пережили наймасштабнішу хвилю атак від початку повномасштабної війни. На тлі систематичних ударів по критичній інфраструктурі аналітики прогнозують тривалий спад у російській нафтопереробній галузі.

Зокрема, Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз обсягів переробки російської нафти на найближчі 1,5 року до 4 млн барелів на добу. Це приблизно на 30% менше, ніж показники, зафіксовані до початку повномасштабної війни.

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