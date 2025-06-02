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Україна та Росія обговорять підготовку зустрічі Зеленського та Путіна, - МЗС Туреччини

Фото: Хакан Фідан, голова Міністерства закордонних справ Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час переговорів між Україною та Російською Федерацією (РФ), сьогодні, 2 червня, буде порушено питання підготовки до можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакана Фідана перед початком перемовин між Україною і Росією.

За словами Фідана, під час переговорів делегації:

  • оцінюватимуть перспективи та погляди щодо перемир'я; 
  • порушуватимуть питання гуманітарних ініціатив; 
  • обговорять підготовку щодо можливої зустрічі лідерів.

Переговори України та Росії 2 червня

Сьогодні, 2 червня, у Стамбулі проходить другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Очікується, що представники Росії прибудуть із так званим "меморандумом", у якому буде викладено їхнє бачення умов припинення вогню.

Напередодні, 1 червня, Зеленський затвердив склад української делегації. Як і в попередньому раунді, її очолив міністр оборони Рустем Умєров.

Перед початком перемовин з російською стороною українська делегація провела зустрічі з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії.

Варто додати, що переговори делегацій вже розпочались.

Більше подробиць про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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