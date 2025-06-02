Українські перемовники у Стамбулі зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Британії
Члени української делегації зустрілись з представниками Німеччини, Італії та Британії напередодні переговорів з російською стороною у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого.
За словами Тихого, з представниками європейських партнерів України зустрілись перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз.
Під час зустрічі сторони скоординували позиції напередодні переговорів української та російської делегації.
Фото: українські перемовники у Стамбулі зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Британії (x.com/spoxukrainemfa)
"Члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям. Вони детально зупинилися на питаннях порядку денного, які включають зустріч лідерів, повне припинення вогню та заходи з розбудови довіри в гуманітарній сфері", - додав він.
Переговори України та Росії 2 червня
Сьогодні, 2 червня, на території Стамбулу пройде другий раунд переговорів між делегаціями Києва та Москви. Зокрема очікується що представники Росії представлять так званий "меморандум" - документ з їхнім баченням умов припинення вогню.
Вчора. 1 червня, президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. Як й минулий раз її очолить голова Міністерства оборони Рустем Умєров.
Більше про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна.
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