Члени української делегації зустрілись з представниками Німеччини, Італії та Британії напередодні переговорів з російською стороною у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого.

"Члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям. Вони детально зупинилися на питаннях порядку денного, які включають зустріч лідерів, повне припинення вогню та заходи з розбудови довіри в гуманітарній сфері", - додав він.

Фото: українські перемовники у Стамбулі зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Британії (x.com/spoxukrainemfa)

Під час зустрічі сторони скоординували позиції напередодні переговорів української та російської делегації.

За словами Тихого, з представниками європейських партнерів України зустрілись перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз.

Переговори України та Росії 2 червня

Сьогодні, 2 червня, на території Стамбулу пройде другий раунд переговорів між делегаціями Києва та Москви. Зокрема очікується що представники Росії представлять так званий "меморандум" - документ з їхнім баченням умов припинення вогню.

Вчора. 1 червня, президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. Як й минулий раз її очолить голова Міністерства оборони Рустем Умєров.

Більше про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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