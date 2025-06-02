У Стамбулі розпочався другий раунд перемовин України та Росії

Сьогодні, 2 червня, у Стамбулі проходить другий раунд мирних перемовин між делегаціями України та Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Зустріч української та російської делегації відбувається у Стамбулі, Туреччина, у палаці Чіраган.

Варто зауважити, що за даними ЗМІ, початок перемовин був запланований на 13:00. Але згодом стало відомо, що триває підготовка до зустрічі. Також на зустрічі як посередник перебуває делегація Туреччини, яку очолю їх глава МЗС Хакан Фідан.

Від Туреччини також присутні начальник Генерального штабу генерал Метин Гурак та начальник розвідки Ібрагім Калин.

Перед початком безпосередніх перемовин глава МЗС Туреччини Хакан Фідан виступив з поромовою.

Що він сказав:

зустріч делегацій Росії та України в Стамбулі націлена на обговорення підготовки до можливої зустрічі на рівні лідерів;

зустріч делегацій Росії та України в Стамбулі спрямована на досягнення зрушень у питанні гуманітарних тем, зокрема обміну полоненими;

делегації Росії та України на зустрічі в Стамбулі обговорять перспективи припинення вогню, свої позиції;

Туреччина розраховує на результативність зустрічі Росії та України в Стамбулі;

Туреччина готова зробити все необхідне для врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, сьогодні на перемовинах російська делегація планує представити так званий "меморандум" щодо власного бачення припинення вогню.

Глава ОП Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україна готова до наступних переговорів із Росією, однак хоче отримати так званий "меморандум" про можливе перемир'я до зустрічі.

Склад делегацій

Україна

Президент Володимир Зеленський окремим указом затвердив склад української делегації - її знову очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Також до Стамбула поїхали:

перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця;

заступник голови СБУ Олександр Поклад;

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський;

заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Шевченко;

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький;

заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Євген Шинкарьов;

заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Дьяков;

старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов;

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмічов;

радник глави Офісу президента Олександр Бевз.

У складі делегації на перемовинах відбулися зміни порівняно з зустріччю 16 травня. Зокрема, начальника управління міжнародного та операційного права Генштабу ЗСУ Олексія Маловацького замінив його заступник Андрій Фомін.

Крім того, до переговорів долучаться представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі безпеки та оборони Юрій Ковбаса та заступник начальника Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.

Росія

Російський диктатор Володимир Путін не змінював склад делегації росіян. Очолює її помічник Путіна Володимир Мединський.

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