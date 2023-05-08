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Україна та РФ почали моніторингові візити до цивільних у місцях несвободи (відео)

Ілюстративне фото: Україна та РФ почали моніторингові візити до місць утримання цивільних (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Офіс омбудсмена України та представники Держдуми РФ розпочали моніторингові візити місць утримання цивільних осіб з обох сторін та передачу їм наборів речей первинної необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Зазначається, що 23 квітня поточного року росіяни відвідали 17 українців у місцях несвободи в Луганській області.

Представники Офісу омбудсмена України здійснили візит 3 травня цього року разом із ГО "Надія" та передали попередньо погоджений склад речей первинної необхідності 17 обвинуваченим, яких утримують на території України.

На підтвердження дійсності візитів обидві сторони обмінялися списками зазначених осіб та відео, що засвідчують факт спілкування. Про візит також повідомили родичів утримуваних українських в’язнів.

В Офісі омбудсмена сподіваються, що розпочата практика призведе до розблокування процедури звільнення цивільних заручників та засуджених осіб, з тим, щоб якнайшвидше повернути їх додому.

Нагадаємо, Україна закликала РФ оприлюднили списки українців, які перебувають у ворожому полоні.

Окрім того, Лубінець повідомляв, що Росія не надає жодних даних про викрадених українських дітей.

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Дмитро Лубінець