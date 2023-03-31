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Україна закликала РФ показати списки полонених у відповідь на чергову провокацію "омбудсмена"

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П'ятниця 31 березня 2023 13:43
Україна закликала РФ показати списки полонених у відповідь на чергову провокацію "омбудсмена" Ілюстративне фото: Україна закликала РФ показати списки полонених у відповідь на чергову провокацію "омбудсмена" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна закликала Росію оприлюднили списки українців, які перебувають у ворожому полоні у відповідь на чергову провокацію "омбудсмена" Татьяни Москалькової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Сьогодні "омбудсмен" Росії Татьяна Москалькова, яку виключили з Міжнародного інституту омбудсмена, виступила із пропагандистською заявою, у якій звинуватила Україну в небажанні обмінювати військових. Нібито на підтвердження своїх слів вона виклала список із 133 прізвищами полонених.

У штабі зазначають, що єдиним позитивом у таких провокаціях є оприлюдненням списків, якими РФ опосередковано підтверджує перебування українських громадян у неволі.

"Пропонуємо пані Москальковій наступного разу оприлюднити всі списки українців, які знаходяться у ворожому полоні: інформацію, яку держава-агресорка старанно приховує від України та міжнародних організацій", - додають у штабі.

Нагадаємо, що 25 лютого Москалькова потрапила до санкційного списку ЄС за заперечення факту фільтраційних заходів, які проводила РФ на окупованих територіях.

У штабі підкреслюють, що РФ утримує як полонених цивільних заручників, некомбатантів (осіб, які служать у війську, але не беруть участі в бойових діях, як музикантів, медиків, капеланів), а також важкохворих та поранених бійці. При цьому їх усіх мають звільняти без додаткових умов.

Нагадаємо, минулого тижня Україна в односторонньому порядку звільнила важкопоранених російських військовополонених, яких можна було транспортувати. При цьому РФ замість того, щоб піти на аналогічні кроки, намагається дискредитувати українські структури та організації, які займаються обміном, за допомогою інформаційних вкидів.

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