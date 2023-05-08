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Украина и РФ начали мониторинговые визиты к гражданским в местах несвободы (видео)

Иллюстративное фото: Украина и РФ начали мониторинговые визиты в места удержания гражданских (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Офис омбудсмена и представители Госдумы РФ начали мониторинговые визиты мест удержания гражданских лиц с обеих сторон и передачу им наборов вещей первоначальной необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

23 апреля текущего года россияне посетили 17 украинцев в местах несвободы в Луганской области.

Представители Офиса омбудсмена Украины совершили визит 3 мая этого года вместе с ОО "Надежда" и передали предварительно согласованный состав вещей первоначальной необходимости 17 обвиняемым, удерживаемым на территории Украины.

В подтверждение действительности визитов обе стороны обменялись списками указанных лиц и видео, удостоверяющими факт общения. О визите также сообщили родственникам удерживаемых украинских заключенных.

В Офисе омбудсмена надеются, что начатая практика приведет к разблокированию процедуры освобождения гражданских заложников и осужденных, с тем чтобы как можно скорее вернуть их домой.

Напомним, Украина призвала РФ обнародовать списки украинцев, которые находятся во вражеском плену.

Кроме того, Лубинец сообщал, что Россия не предоставляет никаких данных о похищенных украинских детях.

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Дмитрий Лубинец