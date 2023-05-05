ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ не надає жодних даних про викрадених з України дітей, - Лубінець

Новость на русском →
П'ятниця 05 травня 2023 01:13
РФ не надає жодних даних про викрадених з України дітей, - Лубінець Фото: уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Про вивезених з України дітей Росія не надає жодної інформації, зокрема про їхнє місцезнаходження.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.

"Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр. Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають, ні щодо інформації, де вони перебувають і у яких умовах. Тобто, від них інформація до нас не поступає", - зазначив Лубінець.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі дійшла висновку, що РФ порушила права незаконно вивезених українських дітей на територію Росії.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти Дмитро Лубінець Війна Росії проти України
NEWS
Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги
Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових