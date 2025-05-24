Україна та РФ обмінялися новими групами полонених: подробиці другого дня (фото, відео)

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Фото: Україна повернула ще 307 воїнів з полону РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)

Хто повернувся додому

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися воїни ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше. Також сьогодні повернули 27 захисників Маріуполя.



Усі 307 визволених захисників - чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Наймолодшому звільненому - 25, найстаршому - 61 рік. Серед них є поранені та хворі.

Фото: з полону повернули захисників Маріуполя (t.me/Koord_shtab)

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.



Як пройшов перший день обміну "1000 на 1000"

Напередодні сторони передали по 390 осіб - по 270 військових і 120 цивільних. Україна, зокрема, повернула бійців ЗСУ, Військово-морських, Денсантно-штурмових, Сил територіальної оборони, нацгвардійців і прикордонників.

Вони воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь у боях у Чернігівській, Сумській та Київській областях. Після обміну вони пройдуть медогляд і отримають усю необхідну допомогу. Частина з них перебували в полоні понад три роки - з 2022 року. Наприклад, бійці 36-ї бригади морської піхоти, які захищали Маріуполь.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що списки на обмін формувалися "за єдиним критерієм - зберегти життя".

"Перш за все, у цьому обміні військовополонені та цивільні особи. Ми працюємо з усіма категоріями, з усіма складовими Сил оборони, тому вони включені. І ми працюємо над тим, щоб завершити перший етап. Це 1 000 осіб", - сказав міністр у відповідь на питання про те, чи включать полонених бійців "Азова" у великий обмін.

Більше про те, що відбувалося вчора, читайте в матеріалі "Наші - вдома: ексклюзивний репортаж РБК-Україна з найбільшого обміну (фото, відео)".

Кого передала Україна під час обміну 23 травня

Крім військовополонених росіян були передані десятки колаборантів. Це здебільшого засуджені українські громадяни, які працювали на противника. Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що обмінний фонд поповнюється, зокрема, за рахунок цієї категорії.

Як повідомив проєкт "Хочу до своїх" (реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР, СБУ та омбудсмена), вчора таким чином до Росії виїхали 70 осіб в обмін на українських заручників. Профілі близько 30 колаборантів представлені на сайті "Хочу до своїх" з позначкою "виїхав/виїхала".

Серед них Олександр Тарнашинський - соратник Віктора Медведчука та один із лідерів проросійської організації "Український вибір". А також колишній співробітник секретаріату Кабміну Василь Мехеда, який з 2006 року передавав росіянам секретні дані, і колишній співробітник управління СБУ в Луганську Віталій Васильєв.