Не тільки окупантів. Зеленський розповів, кого ще додають до обмінного фонду

Україна поповнює обмінний фонд не тільки російськими солдатами, яких беруть у полон. Туди також потрапляють колаборанти і диверсанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що внаслідок сьогоднішнього обміну полоненими з Росією вдалося повернути додому 390 українців.



Він подякував усім військовим на фронті, які забезпечують поповнення обмінного фонду. "Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає", - зазначив він. До слова, раніше український проект "Хочу до своїх" повідомляв, що Україна пропонувала Росії обмінювати колаборантів, але Москва відмовлялася.