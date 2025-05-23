Не тільки окупантів. Зеленський розповів, кого ще додають до обмінного фонду
Україна поповнює обмінний фонд не тільки російськими солдатами, яких беруть у полон. Туди також потрапляють колаборанти і диверсанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави нагадав, що внаслідок сьогоднішнього обміну полоненими з Росією вдалося повернути додому 390 українців.
Він подякував усім військовим на фронті, які забезпечують поповнення обмінного фонду.
"Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає", - зазначив він.
До слова, раніше український проект "Хочу до своїх" повідомляв, що Україна пропонувала Росії обмінювати колаборантів, але Москва відмовлялася.
Обмін полоненими
Нагадаємо, Україна і Росія сьогодні, 23 травня, почали проводити обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він проходить у три етапи протягом трьох днів.
Наступні етапи масштабного обміну полоненими мають відбутися в суботу, 24 травня, і в неділю, 25 травня.
Сьогодні в Україну повернули 270 воїнів і 120 цивільних, яких утримувала Росія.
Детальніше про те, кого саме вдалося повернути додому, - в матеріалі РБК-Україна.
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