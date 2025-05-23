Наші - вдома: ексклюзивний репортаж РБК-Україна з найбільшого обміну (фото, відео)

Між Україною та Росією відбулася перша частина великого обміну полоненими "1000 на 1000". У її рамках було звільнено 390 військовополонених і цивільних українців.

Сьогодні повернулися 270 військових і 120 цивільних українців. Воїни захищали українську територію на Донецькому, Луганському, Харківському та інших напрямках.



Фото: звільнені з полону українці (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед звільнених - три жінки та 387 чоловіків. Після обміну вони пройдуть медогляд, фізичну, психічну реабілітацію та іншу допомогу.

Оскільки протягом трьох днів відбудеться найбільший обмін від початку повномасштабного вторгнення, зустрічати звільнених прийшли кілька сотень людей. Серед них рідні інших полонених і безвісти зниклих, які намагаються отримати хоч якусь інформацію.



Фото: зустріч звільнених з полону українців (Віталій Носач/РБК-Україна)

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, списки на обмін формували "за єдиним критерієм - зберегти життя". Він додав, що українська влада продовжить роботу над поверненням усіх полонених захисників і цивільних.

Як Україна та РФ домовилися про обмін у форматі "1000 на 1000"

Досягти домовленості щодо обміну полоненими у форматі вдалося під час перших за три роки прямих перемовин між Україною та РФ, де посередником виступила Туреччина.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що домовленість про великий обмін стала чи не єдиним реальним результатом перемовин у Стамбулі.

Першим про цю домовленість повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію. Він анонсував масштабний обмін із Росією у форматі "1000 на 1000".

Пізніше представник ГУР МО Вадим Скібіцький, який також брав участь у переговорах, розповів про початок опрацювання списків на повернення полонених.

В СБУ повідомили про активізацію роботи Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення полонених. Зокрема, почалася підготовка інфраструктури та медичних ресурсів для прийому українських захисників після повернення.

Ініціатором була Туреччина

За даними телеканалу CNN, ініціатива щодо обміну належала Туреччині. Один із турецьких посадовців повідомив, що під час напружених моментів перемовин Анкара запропонувала варіант обміну, аби вийти з "глухого кута" перемовин, коли РФ почала вимагати передати їй під контроль чотири області України.

Уже через два дні після зустрічі з російською делегацією Умєров заявив про узгодження покрокового плану реалізації домовленостей. До процесу залучено Міноборони, ГУР МО, СБУ, СЗР, МВС та Офіс Уповноваженого з прав людини.

Раніше Зеленський на брифінгу журналістам заявляв, що нинішній обмін стосується військовополонених. Обмін дітей на військовополонених він назвав несправедливим і таким, що суперечить законам, "навіть законам війни".

Обмін займе кілька днів

Саму дату обміну ані Україна, ані РФ офіційно не розкривали. Глава ГУР Кирило Буданов лише говорив, що обмін може пройти вже цього тижня.

Російська сторона натомість заявила, що обмін відбуватиметься протягом кількох днів через "технічну складність". Джерела РБК-Україна підтвердили, що процес займе три дні.

Водночас у Кремлі підтвердили зацікавленість у "швидкій реалізації" домовленості. Вчора сторони обмінялися між собою списками полонених. Україна заявляла, що уважно перевіряє дані по кожній особі.