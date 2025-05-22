Як Україна та РФ готуються до великого обміну "1000 на 1000": всі деталі
Майже тиждень тому Україна та Росія домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". З того часу сторони ведуть активну підготовку до його реалізації й вже обмінялися списками.
РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо на цю мить про підготовку до обміну, який стане найбільшим від початку повномасштабної війни.
Головне:
- Хто став ініціатором обміну у форматі "1000 на 1000"?
- На якому етапі підготовка до великого обміну полоненими?
- Хто потрапить до списків на обмін?
- Коли може відбутися обмін?
- Які виникли суперечності між заявами України та РФ щодо списків?
- Як готується українська сторона?
Як виникла домовленість і що про неї відомо?
Домовленості про одночасне звільнення та передачу полонених у форматі "1000 на 1000" вдалося досягнути під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня.
Ця зустріч між Україною та РФ була першою за три роки, і, як зазначав президент Володимир Зеленський, домовленість про великий обмін стала однією із небагатьох реальних результатів російсько-української зустрічі в Туреччині.
Першим про таку домовленість повідомив міністр оборони України Рустем Умєров - глава української делегації на перемовинах з росіянами в Стамбулі. Одразу після завершення зустрічі з делегацією РФ під час короткого спілкування з журналістами він повідомив, що Україна готується до масштабного обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000".
Того ж дня, 16 травня перед камерами з'явився і глава делегації РФ Володимир Мединський. Він сказав, що РФ "задоволена результатом переговорів з Україною" та "готова продовжувати контакти". Зокрема він підтвердив інформацію, що сторони домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Пізніше ввечері представник ГУР МО Вадим Скібіцький, який, до речі, також був у складі перемовників з росіянами, повідомив, що Україна почала опрацьовувати списки осіб, які будуть повернені додому.
В СБУ також заявили, що ведуть підготовку. Зокрема роботу розпочав Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України.
"Крім того, СБУ разом із МОЗ та всіма відповідними структурами нашої держави проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі знаходяться у ворожому полоні. Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових", - заявили в СБУ.
Сама пропозиція провести обмін, як повідомив телеканал CNN із посиланням на одного з неназваних турецьких посадовців, йшла від Туреччини. Вона була присутня безпосередньо під час прямих перемовин України та РФ.
"У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона вийшла, щоб отримати схвалення", - сказав турецький посадовець.
Як триває підготовка до великого обміну і на якому вона етапі?
За два дні після домовленості Умєров заявив про узгодження покрокового плану реалізації обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Він зазначив, що під час доповіді президентові детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки.
"До роботи залучено всі ключові інституції: Міноборони, ГУР МО, СБУ, СЗР, МВС, Офіс Уповноваженого з прав людини. Узгоджено покроковий план реалізації домовленості - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Наша мета незмінна - повернути кожного", - написав глава Міноборони в соцмережі Facebook.
Під час нещодавнього брифінгу для журналістів президент України повідомив, що даний формат обміну стосується військовополонених.
Відповідаючи на питання, глава держави зазначив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов.
"З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... Ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися, так? Це несправедливо і суперечить закону, навіть законам війни. Саме за такими принципами зараз працює група під керівництвом Умєрова разом із представниками СБУ та розвідки", - наголосив президент.
Коли відбудеться великий обмін?
Ще в день переговорів з РФ, коли Умєров анонсував обмін, він заявляв, що "точна дата вже визначена". Однак міністр не став її розголошувати. Лишень окреслив - обмін має відбутися найближчим часом.
Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов натомість висловив сподівання, що процес відбудеться вже цього тижня.
"За списками, ви ж розумієте - буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати - того будемо забирати. І так само віддавати", - сказав Буданов в ефірі телемарафону.
У керівника ГУР також запитали, чи бачить він реальні перспективи можливого обміну.
"Я не бачу особливих проблем для цього", - відповів Буданов.
У Росії тим часом взагалі заявили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може розтягнутися на кілька днів. Депутат Держдуми Шамсаїл Саралієв заявив, що, мовляв, "технічно складно провести це в один день, тому процес буде розбитий на кілька днів".
Деякі пропагандистські ЗМІ навіть назвали "попередні дати" - з 23 по 25 травня.
Офіційно ж в Кремлі заявляли, що "зацікавлені" у швидкому процесі.
Сторони обмінялися списками?
Вчора під час вечірнього звернення Зеленський повідомив, що фактично щодня заслуховує доповіді щодо перебігу даного процесу. Він наголосив, що при підготовці обміну ретельно перевіряється інформація стосовно кожного прізвища.
Вже сьогодні за підсумками чергової наради український глава держави повідомив, що Росія надала Україні список для обміну полоненими за формулою "1000 на 1000".
"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України - повернути всіх наших людей із російської неволі", - зазначив Зеленський.
У Кремлі підтвердили, що російська сторона передала Києву список людей для обміну. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва ще "чекає на зустрічний список від України".
Втім, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що список Україною було передано. Таким чином, він заперечив заяву Пєскова про те, що українська сторона не передала список.
Після цього у Кремлі врешті повідомили, що одержали список.
"Так, дійсно, зараз отримано" - сказав пізніше прокремлівським ЗМІ Пєсков.
На тлі цього голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна завершила свою частину підготовки до масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Він закликав Росію прискорити реалізацію домовленостей.
"Про обмін 1000 на 1000 - Україна зробила свою частину підготовчої роботи. Росія має прискоритися із цим", - написав Єрмак у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, що останній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 6 травня 2025 року. Тоді додому вдалося повернути 205 військових.
Загалом він був п'ятий з початку цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Всього в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що ОАЕ наразі є головним посередником у поверненні українців з полону РФ.
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