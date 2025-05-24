Украина и РФ обменялись новыми группами пленных: подробности второго дня (фото, видео)

"Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Украина вернула еще 307 воинов из плена РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)

Кто вернулся домой

Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, домой вернулись воины ВСУ, в частности Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые. Также сегодня вернули 27 защитников Мариуполя.



Все 307 освобожденных защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава. Самому молодому освобожденному - 25, самому старшему - 61 год. Среди них есть раненые и больные.

Фото: из плена вернули защитников Мариуполя (t.me/Koord_shtab)

В целом домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.



Как прошел первый день обмена "1000 на 1000"

Накануне стороны передали по 390 человек - по 270 военных и 120 гражданских. Украина, в частности, вернула бойцов ВСУ, Военно-морских, Денсантно-штурмовых, Сил территориальной обороны, нацгвардейцев и пограничников.

Они воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях. После обмена они пройдут медосмотр и получат всю необходимую помощь. Часть из них находились в плену более трех лет - с 2022 года. Например, бойцы 36-й бригады морской пехоты, которые защищали Мариуполь.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что списки на обмен формировались "по единственному критерию - сохранить жизнь".

"Прежде всего, в этом обмене военнопленные и гражданские лица. Мы работаем со всеми категориями, со всеми составляющими Сил обороны, поэтому они включены. И мы работаем над тем, чтобы завершить первый этап. Это 1 000 человек", - сказал министр в ответ на вопрос о том, включат ли пленных бойцов "Азова" в большой обмен.

Больше о том, что происходило вчера, читайте в материале "Наши - дома: эксклюзивный репортаж РБК-Украина с крупнейшего обмена (фото, видео)".

Кого передала Украина во время обмена 23 мая

Кроме военнопленных россиян были переданы десятки коллаборантов. Это в основном осужденные украинские граждане, которые работали на противника. Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что обменный фонд пополняется, в частности, за счет этой категории.

Как сообщил проект "Хочу к своим" (реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР, СБУ и омбудсмена), вчера таким образом в Россию выехали 70 человек в обмен на украинских заложников. Профили около 30 коллаборационистов представлены на сайте "Хочу к своим" с пометкой "выехал/выехала".

Среди них Александр Тарнашинский - соратник Виктора Медведчука и один из лидеров пророссийской организации "Украинский выбор". А также бывший сотрудник секретариата Кабмина Василий Мехеда, который с 2006 года передавал россиянам секретные данные, и бывший сотрудник управления СБУ в Луганске Виталий Васильев.