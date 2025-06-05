Україна та Японія підписали угоду про 3 млрд доларів з заморожених активів РФ

Заморожені активи РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Центробанку Росії на майже 280 млрд євро. Як відомо, понад дві третини з них в Євросоюзі.

Влітку 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися спрямувати дохід з заморожених активів Росії для потреб України.

У жовтні того ж року лідери G7 погодили Україні кредит на 50 млрд доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

В ЄС вже неодноразово закликали направити заморожені активи Росії або доходи від них на закупівлю зброю для України. Зокрема, з такими пропозиціями виступала головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Президент Володимир Зеленський у грудні повідомляв, що мільярд євро з доходів від заморожених активів РФ направлять на виробництво української зброї.

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